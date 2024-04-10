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Erling Haaland bực tức khi bị trọng tài tát vào mặt

Tiền đạo Haaland của Man City đã tỏ ra bực tức khi bị trọng tài Francois Letexier vô tình tát vào mặt ở trận đấu với Real Madrid tại tứ kết Champions League.
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