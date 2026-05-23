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Erling Haaland bất ngờ làm diễn viên, lần đầu góp mặt trong phim Hollywood

Tiền đạo của Manchester City sẽ lần đầu tham gia một dự án phim hoạt hình và đặc biệt hơn, anh sẽ lồng tiếng cho “phiên bản hoạt hình” của chính mình.
Đọc thêm : Erling Haaland bất ngờ làm diễn viên, lần đầu góp mặt trong phim Hollywood