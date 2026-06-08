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Eriksen lại đổ gục, tình trạng hiện ra sao?

(Dân trí) - Tiền vệ Christian Eriksen một lần nữa đã đổ gục xuống sân trong trận đấu giao hữu với Ukraine vào ngày 7/6. Trận đấu bị hủy ngay lập tức.
Đọc thêm : Tiền vệ Eriksen lại đổ gục, tình trạng hiện ra sao?