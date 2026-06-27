Video
video cùng chuyên mục

Em trai bật khóc nức nở trong ngày chị gái đi lấy chồng

Giữa không khí xúc động của lễ cưới, một câu chúc tưởng chừng rất chân thành của cậu em trai dành cho chị gái lại khiến cả hội trường bật cười.
Đọc thêm : Em trai khóc như mưa trong đám cưới chị gái khiến cả hội trường bật cười