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Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm trình diễn thời trang

Lớn lên ở Nga, từng nhiều năm xa anh trai, Đặng Thanh Giang nói cô xem việc trở về Việt Nam và thử sức với nghề người mẫu là hành trình để hiểu bản thân nhiều hơn.
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