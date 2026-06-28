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Em bé Venezuela sống sót dưới đống đổ nát 32 giờ sau thảm kịch động đất

Đội cứu hộ đã đưa ra bên ngoài một em bé sơ sinh bị mắc kẹt 32 giờ sau trận động đất kép ở Venezuela tới nay đã khiến hơn 1.400 người chết.
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