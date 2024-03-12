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Duy Mạnh đánh giá Indonesia như tuyển Hà Lan, đặt niềm tin vào Công Phượng

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh có những chia sẻ về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam trước hai trận quan trọng gặp Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.
Đọc thêm : Duy Mạnh đánh giá Indonesia như tuyển Hà Lan, đặt niềm tin vào Công Phượng