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Đứt mạch ghi bàn, C.Ronaldo có hành động đáng xấu hổ

C.Ronaldo có hành động đáng xấu hổ và phải nhận nhiều chỉ trích sau thất bại trước Scotland ở Nations League vào đêm qua.
Đọc thêm : Đứt mạch ghi bàn, C.Ronaldo có hành động đáng xấu hổ