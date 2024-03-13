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Dương Tử Quỳnh lên tiếng "đỡ đòn" cho Emma Stone: Đẳng cấp tiền bối

Màn ứng xử nhiều bối rối giữa nữ diễn viên Emma Stone, Dương Tử Quỳnh và Jennifer Lawrence trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2024 tiếp tục gây bàn tán.
Đọc thêm : Dương Tử Quỳnh lên tiếng "đỡ đòn" cho Emma Stone: Đẳng cấp tiền bối