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Dương Quốc Hoàng gây địa chấn tại giải Scottish Open 2024

Rạng sáng 6/5, cơ thủ số một Việt Nam Dương Quốc Hoàng xuất sắc đánh bại Oscar Dominguez (Mỹ) để giành chức vô địch giải pool 9 bóng Scottish Open 2024.
Đọc thêm : Dương Quốc Hoàng gây địa chấn tại giải Scottish Open 2024