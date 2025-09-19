Video
Đường nối cao nguyên với vùng biển của Lâm Đồng thi công ì ạch

Dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 28B có tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ "lỗi hẹn" vì nhiều hạng mục còn dang dở.
