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Đường Nghệ Hân thể hiện ca khúc "BonBon Girls" tại Đạp gió 2026

Trong công diễn 2 của "Đạp gió 2026", Đường Nghệ Hân cùng các thành viên trong nhóm lựa chọn thể hiện ca khúc "BonBon Girls".
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