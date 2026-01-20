Video
Đường hoa Nguyễn Huệ TPHCM mở trải nghiệm ngày - đêm sau 23 năm tổ chức

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đánh dấu bước đổi mới khi lần đầu tổ chức hai trải nghiệm ngày - đêm sau 23 năm hình thành và phát triển.
