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Đường đi bộ nguy hiểm nhất thế giới ở Trung Quốc

Nằm trên núi Hoa Sơn ở Trung Quốc, một con đường ván dài hơn 100m treo lơ lửng ở độ cao hàng trăm mét, được xem là một trong những trải nghiệm mạo hiểm bậc nhất thế giới.
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