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Được giảm án, bà Nguyễn Phương Hằng còn ở tù bao lâu?

Tính từ lúc bà Phương Hằng bị tạm giam vào ngày 24/3/2022, đến nay, bà đã chấp hành án được 2 năm 11 ngày. Vì vậy, bà còn phải thụ án 8 tháng 19 ngày.
Đọc thêm : Được giảm án, bà Nguyễn Phương Hằng còn ở tù bao lâu?