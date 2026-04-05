Video
video cùng chuyên mục

Được "đi gần nhà, khám chuyên sâu" người dân kỳ vọng một Việt Nam khỏe mạnh

Người dân được khám gần nhà, tiếp cận dịch vụ chuyên sâu, từ đó thêm kỳ vọng vào một nền y tế gần dân hơn và một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
Đọc thêm : Được "đi gần nhà, khám chuyên sâu" người dân kỳ vọng một Việt Nam khỏe mạnh