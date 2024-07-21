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Được chuyển nhầm số tiền bằng cả đời làm, phản ứng gây sốt của người phụ nữ

Người phụ nữ ở Trung Quốc đã sốc khi nhận nhiều lần chuyển tiền lên tới 2,26 triệu nhân dân tệ (gần 8 tỷ đồng) từ một người lạ.
Đọc thêm : Được chuyển nhầm số tiền bằng cả đời làm, phản ứng gây sốt của người phụ nữ