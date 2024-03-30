Video
video cùng chuyên mục

Được bố đặt tên Giao Lưu, chàng trai Việt may mắn vì "tên vận vào người"

Với tính cách hướng ngoại, đúng như "tên vận vào người", Nguyễn Giao Lưu cảm thấy vui và may mắn vì được mọi người chú ý khi đến bất cứ đâu.
Đọc thêm : Được bố đặt tên Giao Lưu, chàng trai Việt may mắn vì "tên vận vào người"