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Dừng xe ăn sáng, nam tài xế bất ngờ bị quy chụp là kẻ bắt cóc

Thấy ô tô biển số tỉnh khác đỗ bên đường, người phụ nữ ở Quảng Bình liền chụp ảnh đăng lên Facebook, quy chụp người trên xe là kẻ bắt cóc trẻ em.
Đọc thêm : Dừng xe ăn sáng, nam tài xế bất ngờ bị quy chụp là kẻ bắt cóc