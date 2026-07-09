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Đức đạt thỏa thuận mua tên lửa Tomahawk của Mỹ

(Dân trí) - Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin đã đạt thỏa thuận với Mỹ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ.
Đọc thêm : Đức đạt thỏa thuận mua tên lửa Tomahawk của Mỹ