Video
video cùng chuyên mục

Đua nhau làm "thợ săn tiền thưởng" quay lỗi giao thông

Theo chuyên gia, việc ghi hình "săn lỗi" vi phạm giao thông để kiếm tiền nếu không cẩn trọng, những "thợ săn tiền thưởng" này có thể đối mặt với nguy cơ vi phạm pháp luật.
Đọc thêm : Đua nhau làm "thợ săn tiền thưởng" quay lỗi giao thông