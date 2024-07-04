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Đưa người sang Australia trái phép bằng chiêu cạo trọc đầu, giả nhà sư

Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người sang Australia lao động trái phép với giá 300 triệu đồng bằng thủ đoạn tạo vỏ bọc nhà tu hành.
Đọc thêm : Đưa người sang Australia trái phép bằng chiêu cạo trọc đầu, giả nhà sư