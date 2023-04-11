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Đu trend váy công chúa đi siêu thị, nhiều hot girl Việt bị bảo vệ "cấm cửa"

Giới trẻ đang rộ lên trào lưu diện những chiếc váy bồng bềnh tựa công chúa đến các trung tâm thương mại để xem phản ứng của mọi người xung quanh.
Đọc thêm : Đu trend váy công chúa đi siêu thị, nhiều hot girl Việt bị bảo vệ "cấm cửa"