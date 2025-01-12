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Du thuyền 5 sao đến Việt Nam: Đầy đủ tiện nghi, sức chứa 5.000 người

Du thuyền có sức chứa 5.000 người mang tên Anthem of the seas vừa cập Cảng quốc tế Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu), thu hút sự quan tâm của du khách Việt.
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