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Dự kiến dịp 30/4, thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông

4 dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung được đưa vào khai thác cuối tháng 4 sẽ nối thông tuyến cao tốc này từ Chi Lăng (Lạng Sơn) đến Cà Mau.
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