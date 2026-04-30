Video
video cùng chuyên mục

Du khách vào Đại nội Huế trải nghiệm không gian Hoàng cung huyền ảo

Trong dịp lễ giỗ Tổ, có rất đông du khách đến với khu di sản Huế để trải nghiệm không gian Hoàng cung huyền ảo về đêm.
Đọc thêm : Đại nội Huế có tiếp tục mở cửa về đêm để đón “một nửa Việt Nam”?