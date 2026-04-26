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Du khách thích thú khi bắt gặp đàn cá heo cả trăm con ở biển Quy Nhơn

Một đàn cá heo khoảng 100 con bất ngờ xuất hiện trên vùng biển Quy Nhơn (Gia Lai), bơi lượn quanh tàu cá, thu hút sự chú ý của du khách.
Đọc thêm : Đàn cá heo cả trăm con bơi lượn ở biển Quy Nhơn