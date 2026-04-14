Video
video cùng chuyên mục

Du khách Mexico lần đầu đến Vịnh Hạ Long, nói “đáng giá cả đời”

Du khách Mexico Kassandra Bekris lần đầu đến Vịnh Hạ Long đã không giấu được sự choáng ngợp, đặc biệt với trải nghiệm chèo kayak giữa hàng nghìn đảo đá vôi.
Đọc thêm : Khách quốc tế đến Vịnh Hạ Long nhiều gấp 10 lần khách Việt Nam