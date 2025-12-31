Video
Du khách chờ đón giao thừa bên Hồ Gươm

"Hà Nội là điểm đến tuyệt vời để chúng tôi đón năm mới" - Một du khách người Đức thốt lên khi đang chờ xem pháo hoa trước thềm năm mới tại Hồ Hoàn Kiếm.