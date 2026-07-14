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Du khách bị bò rừng húc văng lên không trung khi chụp ảnh tại Mỹ

Một nam du khách bị bò rừng bison húc văng lên không trung khoảng 2,5m khi đang chụp ảnh cùng cháu trai tại Công viên quốc gia Yellowstone, bang Wyoming, Mỹ.
Đọc thêm : Du khách bị bò rừng húc văng lên không trung khi chụp ảnh tại Mỹ