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Dự báo về diễn biến nắng nóng trên cả nước

Dự báo năm 2026 nắng nóng trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm.
Đọc thêm : Nắng nóng gia tăng trên cả nước, cường độ gay gắt hơn nhiều năm