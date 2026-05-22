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Dự án khắc phục sạt lở trên đèo Gia Bắc chạy đua với mùa mưa

Việc xây dựng, khắc phục sạt lở được cơ quan chức năng đẩy nhanh, sớm hoàn thiện trước cao điểm mùa mưa năm 2026.
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