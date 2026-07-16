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Drone AI siêu nhỏ có thể tự săn và tiêu diệt muỗi khi đang bay

Một startup công nghệ có trụ sở tại Pháp vừa giới thiệu drone AI siêu nhỏ có khả năng tự động phát hiện, bám đuổi và tiêu diệt muỗi ngay trên không.
Đọc thêm : Drone AI siêu nhỏ có thể tự săn và tiêu diệt muỗi khi đang bay