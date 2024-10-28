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Đột kích quán bar nơi DJ Thái Hoàng diễn ở TPHCM, đưa 200 người về trụ sở

Đột kích vào quán bar nơi có DJ Thái Hoàng biểu diễn, Công an quận 1 đưa hơn 200 người về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.
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