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Đốt đống rác ven đường làm cháy ô tô

Một người đàn ông châm lửa đốt đống cành cây khô trên vỉa hè ở Hải Phòng, vô tình làm cháy chiếc ô tô đỗ gần đó.
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