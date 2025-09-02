Video
video cùng chuyên mục

Dòng xe chở các lực lượng diễu binh qua các tuyến phố Liễu Giai - Văn Cao

Gần 4h, dòng xe chở các lực lượng diễu binh qua các tuyến phố Liễu Giai - Văn Cao tiến vào trung tâm thành phố.