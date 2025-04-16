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Động thái của BTV Quang Minh, Vân Hugo giữa ồn ào quảng cáo sữa sai sự thật

Trên trang cá nhân, BTV Quang Minh, MC Vân Hugo đều hạn chế tính năng bình luận trước làn sóng chỉ trích của khán giả.
Đọc thêm : Động thái của BTV Quang Minh, Vân Hugo giữa ồn ào quảng cáo sữa sai sự thật