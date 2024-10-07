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Dòng người và phương tiện nườm nượp qua cầu phao Phong Châu

Sau khi được lắp lại, trong sáng 7/10, hàng nghìn người và phương tiện đã nườm nượp qua cầu phao Phong Châu.
Đọc thêm : Dòng người và phương tiện nườm nượp qua cầu phao Phong Châu