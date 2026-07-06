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Dòng người đổ về Bảo tàng Hà Nội trong ngày đặc biệt

Chiều 29/6, Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm thu hút hàng nghìn người dân đến tham quan, tìm hiểu định hướng phát triển của thủ đô trong tương lai.
Đọc thêm : Gần 20.000 người đến xem triển lãm quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm