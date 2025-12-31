Video
Đông nghịt người đổ về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Khoảng 20h30, đông nghịt người đổ về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xem chương trình ca nhạc và chờ xem pháo hoa đón chào năm mới.