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Đồng Nai tháo dỡ khu phức hợp xây không phép gần 10 năm

(Dân trí) - Ngày 16/6, chủ đầu tư Eros Palace ở thành phố Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ hạng mục rộng 3.500m² thuộc khu phức hợp xây dựng không phép suốt gần 10 năm.
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