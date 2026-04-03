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Đồng Nai ở gần viễn cảnh là thành phố trực thuộc Trung ương như thế nào?

Tỉnh Đồng Nai còn chờ hoàn thiện 2 tiêu chí để đủ điều kiện được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương.
Đọc thêm : Đồng Nai ở gần viễn cảnh là thành phố trực thuộc Trung ương như thế nào?