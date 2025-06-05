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Đồng loạt kiểm tra nhiều cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam tại Bình Dương

Trong ngày 4/6, 2 đoàn kiểm tra 9 cửa hàng của Công ty C.P Việt Nam ở TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên và Bến Cát.
Đọc thêm : Đồng loạt kiểm tra nhiều cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam tại Bình Dương