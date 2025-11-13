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Động đất 4,8 độ ở Lào, nhiều người Hà Nội, Thanh Hóa cảm nhận rung lắc mạnh

Đọc thêm : Động đất 4,8 độ ở Lào, nhiều người Hà Nội, Thanh Hóa cảm nhận rung lắc mạnh