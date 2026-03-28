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Đơn vị UAV Rubicon của Nga tấn công tổ hợp Patriot của Ukraine

Đơn vị UAV Rubicon của Nga tấn công tổ hợp Patriot của Ukraine, phá hủy 2 bệ phóng và 1 radar AN/MPQ-53 gần làng Vasylkivske, tỉnh Zaporizhia.
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