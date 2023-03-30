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Đội tuyển Việt Nam tăng hạng, Thái Lan tụt sâu

Dù không thi đấu ở loạt trận FIFA Days, đội tuyển Việt Nam vẫn tăng một bậc lên xếp hạng 95 thế giới. Trong khi đó, Thái Lan tụt ba bậc sau những kết quả thất vọng.
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