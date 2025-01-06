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Đội tuyển Việt Nam mang cúp rời Thái Lan, Xuân Son về chung với toàn đội

Sáng nay (6/1), đội tuyển Việt Nam đã rời Thái Lan, mang theo cúp vô địch AFF Cup 2024 về nước. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đi chung chuyến bay với toàn đội.
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