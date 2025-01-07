Video
video cùng chuyên mục

Đội tuyển Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục sau khi vô địch AFF Cup 2024

Sau khi đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đã lập hàng loạt kỷ lục.
Đọc thêm : Đội tuyển Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục sau khi vô địch AFF Cup 2024