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Đội tuyển Việt Nam lại thua đau vì "cơn ác mộng"… ném biên từ Indonesia

Những tình huống ném biên vẫn được Indonesia tận dụng triệt để và ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : Đội tuyển Việt Nam lại thua đau vì "cơn ác mộng"… ném biên từ Indonesia