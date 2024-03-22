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Đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm rất nặng, tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA

Sau trận thua trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã tụt 7 bậc xuống vị trí thứ 112 trên bảng xếp hạng FIFA.
Đọc thêm : Đội tuyển Việt Nam bị trừ điểm rất nặng, tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA